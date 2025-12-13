みんなが憧れるあの人がオタク級に推している人やモノを知りたくない？今回は、RayでおなじみのWATWINGの桑山隆太さん、古幡亮さん、郄橋颯さんの3人が語る“推し”について大公開しちゃいます♡ 貴重なプライベートショットとともにお楽しみください！WATWINGの推しTALKイケメンたちの沼調査♡RayでおなじみのWATWING。ここでしか見られないプライベートショットとともに、彼らの“推し”を大公開♡Check!