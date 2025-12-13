¾¾ËÜ»Ô³¹ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¾ËÜ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ï13Æü¤«¤é²ñ¾ì¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÊÄÅ¹¤¬Áê¼¡¤¤¤À¾¾ËÜ»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£13Æü¤«¤é²Ö»þ·×¸ø±à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯3¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»¨²ß¤ä¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ê¤É65¤ÎÅ¹¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Û¤«ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â