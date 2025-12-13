½÷À­·Ý¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHEW2025¡×¤¬13Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Âç²ñ¤«¤é¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é²ñ¾ì¤ò¥Ô¥ê¤Ä¤«¤»¤¿¡£Æ±Âç²ñ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬11Æü¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÁÆÉÊ¤Ï²áµî¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿³ºº°÷