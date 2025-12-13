¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£¸¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè£±£¸²óÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢£±£³Æü¤ÏÁ°Æü²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥ó¥»¥ó°æ¾å¤¬¡ÖËÜÊª¤ÎÉÔÎÉ¡×¤È´í×ü¤·¤¿ËÌ¶å½£·ö²Þ¼«Ëý¤ÎÀ¿¤È¡¢Ï²Â®¤ÎÀ®¶â£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¡¢·¹´ñ¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÀåÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÀ¿¤¬µÍ¤á´ó¤ëÃæ¤Ç¡¢·¹´ñ¼Ô¤¬Áá¤á¤Ë»ëÀþ¤ò³°¤·¤ÆÃåÀÊ¡£À¿¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤Î