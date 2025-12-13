´Ú¹ñÈ¯¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥¸¥å¥é¥ó ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢LIPS¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¤ÇÈþÍÆ±ÕÉôÌç2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È ¥¢¥ó¥×¥ë¡×¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ®Ê¬c-PDRN¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¡¢È©¤Ë¥Ä¥ä´¶¤È¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢SNS¤ä¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ­Ãæ¡£»È¤¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ê¥¸¥å¥é¥ó ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢LIPS¤ÇÉ¾²Á