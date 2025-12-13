徳島市内で障害児の放課後デイサービスを運営する指定障害児通所支援事業者が、拠点3カ所を13日までで休止すると従業員に文書で通知したことが同日、県への取材で分かった。児童福祉法は事業休廃止の1カ月前までに県へ届け出るよう定めているがなされておらず、県が詳しい状況を調べている。県によると、徳島県内の「豊結会」が「児童デイサービスセンターForYou」の従業員に文書で休止を通知した。施設関係者によると、11月