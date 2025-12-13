±óÊý¤Ë½»¤à¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¶á¤¯¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÈÆâ¤Ë¡È¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡É¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤½¤Î¹Ô°Ù¤òÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡ª¡©¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âè2ÏÃµÁÊì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û¤¿¤È¤¨»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¤ê¤È¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤Î¤Ê¤«¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó