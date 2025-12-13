¹â¹»À¸¤ÎÃµµæ³Ø½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤¢¤¦È¯É½²ñ¤¬¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤ë»æÈô¹Ôµ¡¤Îºî¤êÊý¤Þ¤Ç¡££±£´£°ÅÀ¤Î¼«Í³¤Ê³Ø¤Ó¤òÈäÏª¸©Ãµµæ³Ø½¬¡¦²ÝÂê¸¦µæÈ¯É½²ñ ³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈòÆñ½ê¤Î·×²è¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ï±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤»¤ë»æÈô¹Ôµ¡¤Îºî¤êÊý¡£ Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¸¦µæÈ¯É½²ñ¡£¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¸©Æâ30¤Î¹â¹»¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤è¤½140ÅÀ¤Î³Ø¤Ó¤ÎÀ®²Ì¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç®¿´¤Ë¥á¥â