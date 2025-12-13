¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò3²óÀïSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹3¡½1·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ê13Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë4Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦SAGAµ×¸÷¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ò20¡½25¤ÇÍî¤È¤·¤¿SAGAµ×¸÷¤Ï2¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤ò25¡½17¡¢29¡½27¡¢25¡½22¤ÇÃ¥¤¤¡¢Ç´¤ë·²ÇÏ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£10·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ç¤ÏSAGAµ×¸÷¤¬14¾¡4ÇÔ¤Î2°Ì¤Ç¡¢·²ÇÏ¤¬11¾¡7ÇÔ¤Î5°Ì¡£11·î8¡¢9Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤ÏSAGAµ×¸÷¤ÎÏ¢¾¡¤Ê¤¬¤é