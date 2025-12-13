¡ÚÆ°²è¡Û¿¹°ìÀ¿Ä´¶µ»Õ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ãhttps://youtu.be/KLTW5tlRlnM GI½©²Ú¾Þ¤ò¾¡Íø¤«¤éÌó2¥ö·î¡¢3ºÐÌÆÇÏ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤¬¹ñºÝG1¡¦¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤ËÄ©¤à¡£12·î14Æü¤Î¹á¹Á¡¦¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¿¹°ìÀ¿Ä´¶µ»Õ¤¬ÇÏ¤Î¾õÂÖ¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ ¢£¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡ÊG1¡Ë¥²ー¥ÈÈÖ2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ê¹á¹Á¡ËÈ¯ÁöÍ½Äê»þ¹ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö 12·î14Æü(Æü) 17:00¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö 16:00¡ËÈ¯Çä³«»Ï»þ¹ï¡§ÆüËÜ»þ