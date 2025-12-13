¥é¥°¥Ó¡¼¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢ºë¶Ì¡¦·§Ã«¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨1ÉôÍ¥¾¡¤ÇÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ò3ÅÙÀ©¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÂçÅìÂç¡Ê1Éô7°Ì¡Ë¤ÏÀìÂç¡Ê2Éô2°Ì¡Ë¤Ë19¡½33¤ÇÇÔ¤ì¡¢2Éô¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüÂç¡Ê1Éô8°Ì¡Ë¤ÏÃæÂç¡Ê2Éô1°Ì¡Ë¤Ë43¡½40¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢»ÄÎ±¤·¤¿¡£