¶¼¤«¤¹ÂÐ¾Ý¤Î¾¯Ç¯¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡É¸¡º÷¡É¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¸½Âå¤Ã»Ò¡ª¡×¤È¥­¥å¥ó¤È¤Ê¤ë¡¢Í¥¤·¤¹¤®¤ë¸ýÎö¤±½÷¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÃ»ÊÔ¥Û¥é¡¼¤ÇÆÉ¼Ô¤Î°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯Å¸³«¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë»°¥ÎÎØ¥Ö¥ó»Ò(@minowabunko)¤µ¤ó¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡ÖÉÏ½÷¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤ä¡Ö¼ÂÏ¿²øÃÌ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»°¥ÎÎØ¤µ¤ó¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¸ýÎö¤±½÷¤ÏÁ±¤¤¤³¤È¤·¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¥³¥Þ¤ÇÊª¸ì¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬°¤É¡¶«