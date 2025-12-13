来年1月2、3日の第102回東京箱根間往復大学駅伝で15大会ぶり14回目の総合優勝を目指す早大が13日、埼玉県の所沢キャンパスで合同取材会に臨んだ。就任4年目の花田勝彦監督は“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）が、来年3月1日の東京マラソンに出場する計画があることを明かした。工藤は箱根駅伝では過去2大会で山上りの5区を任され、23年度は区間6位、昨年度は区間2位と好走。とりわけ今年の山上りでは、名前やめがねの風ぼう、