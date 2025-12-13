取材に応じる立憲民主党の野田代表＝13日午後、徳島市立憲民主党の野田佳彦代表は13日、自民党と日本維新の会が共同提出した衆院議員定数削減法案に関し「今国会での成立は諦めてほしい」と述べた。まず企業・団体献金の規制強化に結論を出すよう重ねて強調。「順番が来たら来年、衆院の選挙制度協議会でじっくり議論していくべきだ」と訴えた。徳島市で記者団の質問に答えた。定数削減自体は是とする立場だとも語った。維新の