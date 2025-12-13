¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤Îµ¾À·¼Ô¤òÅé¤ß¡¢¸¥²Ö¾ì¤ÇÌÛ¤È¤¦¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡á13Æü¡¢Ãæ¹ñ¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡ÚÆîµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ¤Ç13Æü¡¢ÆüÃæÀïÁèÃæ¤Ëµ¯¤­¤¿¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤Îµ¾À·¼Ô¤òÅé¤à¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£µìÆîµþ¾ë¤Î¾ëÊÉÏÆ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¸¥²Ö¾ì¤Ç¤Ï¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤é¤¬¡ÖÎò»Ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤¿¡£¹ñ²È¼°Åµ¤Ë¹ç¤ï¤»¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢»ÔÌ±¤¬Â­¤ò»ß¤á¤ÆÌÛ¤È¤¦¡£Ï©¾å¤Î¼Ö¤â¼¡¡¹¤È»ß¤Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÄÉ