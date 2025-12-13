14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¾­´ý¤ÎSUNTORY¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2025¤ÎÂÐÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢À¾·³¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡Ê23¡Ë¡á6´§¡á¤ÏÂè5¶É¤ÇÅì·³¡¦ÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¤È¤ÎÂÐ¶É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°Æü²ñ¸«¤ÇÆ£°æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï5¾¡1ÇÔ¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1ÇÔ¤¬»ä¤Ç¡¢¾¯¤·¤µ¤ß¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£º£Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤