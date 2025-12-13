¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ªµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤ÎÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥Èµ×´ÖÅÄ¤Ï¡ÖÅß¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤è¡¼¡¼¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢³¹Ãæ¤òÊâ¤¯»Ñ¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤«¤é¿­¤Ó¤ëÈþµÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤À¡¼¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö