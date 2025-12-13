ÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÌµÃÇ¡¦²Í¶õ¤ÎÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸©Ï¢¤ÈÉÙ»³»ÔÏ¢¤Ï¤­¤ç¤¦ÅÄÈªµÄ°÷¤Ø²þ¤á¤ÆÊ¹¤­¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÈª½°µÄ±¡µÄ°÷¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤­¤ç¤¦¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤Ï¡¢¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤¿¤¤ÅÞËÜÉô¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±¤Æ²þ¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Ï¢¤ÈÉÙ»³»ÔÏ¢¤Î´´Éô¤Î¤Û¤«ÅÞËÜÉô¤ÎÁªµóÂÐºöÉû°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆµÌ·Ä°ìÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¤â½ÐÀÊ