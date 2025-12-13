13Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤â1·åÂæ¤Ç¤·¤¿¡£2025Ç¯¤â¤¢¤È2½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤¬¶á¤Å¤­¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¤ªÀµ·î¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Î²Ö³¹¡¦µÀ±à¤Ç¤Ï¡¢ÃåÊª»Ñ¤Î½÷À­¤¬¼¡¡¹¤È·Î¸Å¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£13Æü¤ÏÀµ·î¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦²Ö³¹¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö»ö»Ï¤á¡×¡£·Ýµ¸¡Ê¤²¤¤¤³¡Ë¤äÉñµ¸¡Ê¤Þ¤¤¤³¡Ë¤¿¤Á¤¬»Õ¾¢¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢1Ç¯¤Î¤ªÎé¤È¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿°§»¢¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µþÉñ°æ¾åÎ®¤Î²È¸µ¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î°æ¾åÈ¬ÀéÂå¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë