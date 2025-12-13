µÈËÜ¿·´î·à¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡£¤½¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¡×¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÊÖºÑ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤Ë¤âµß¤ï¤ì¤¿¤È´²Ê¿¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡¢¼Ú¶â¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡× µ×¡¹¤Î¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É´²Ê¿¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥á¥Þ¥Ð¥Ã¥Á¡×µ­¼Ô¤¬¤ª¤è¤½3