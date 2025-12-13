¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¤µ¤ó/CNN¡ÊCNN¡Ë¥­¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊÆÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Î¤ª¤¤¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡¢°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤Ë¿ÈÊÁ¤ò°ì»þ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ê¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬12Æü¡¢CNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÂ©»Ò¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï·¤É³¡Ê¤Ò¤â¡Ë¤â·ë¤Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Î¼«Âð¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢11ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò³Ø¹»¤Ø·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Ê¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼