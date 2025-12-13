Ï·ÊÞÏÂ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¤«¤é¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Ç¯²ì¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖÊ¡¤À¤ë¤Þ¡×¤¬2025Ç¯12·î10Æü¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤È¶â¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏÈË±É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤Ç¯½é¤á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¿Íµ¤¤ÎÜÆÂÀÜì°»¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹♡ ²Ú¤ä¤«¤Ê¿·Ç¯¸ÂÄê¡ÖÊ¡¤À¤ë¤Þ¡× ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö