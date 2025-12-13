¡þÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡Ê10¡Á14Æü¡¢¹á¹Á¡ËÂîµå¤ÎWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ï13Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎF.¥ë¥Ö¥é¥óÁª¼ê(Æ±6°Ì)¤Ë4-3(12-14¡¢11-8¡¢12-10¡¢11-3¡¢8-11¡¢7-11¡¢11-9)¤Ç¾¡Íø¡£4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Ë¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-1¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¹ñºÝÂç²ñ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç0¾¡4ÇÔ¤ÎÅ·Å¨¤¬È¿·â¡£2¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤µ¤ì¡¢3-3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤â°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ