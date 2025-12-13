ÀÄ³¤ÅÅÎÏ¼è°ú¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ËÌµþÅÅÎÏ¼è°ú¥»¥ó¥¿¡¼¡¢µÈÎÓÅÅÎÏ¼è°ú¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö»°¤Ä¤ÎÅÅÎÏÌÖ¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ò¤Þ¤¿¤°ÃæÄ¹´ü°è³°Á÷ÅÅ¼è°ú¤ò¶¦Æ±¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£º£²ó¤ÎÎß·×¼è°úÅÅÎÏÎÌ¤Ï1876Ëü¥­¥í¥ï¥Ã¥È»þ¡ÊkWh¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£²Êµ»ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÄ³¤¾Ê¤ÏÅß¾ì¤ÎÆüË×»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¡¢ËèÆü¸á¸å4»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤âÆü¾È»ñ¸»¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î½ÐÎÏ¤¬¹â¤¤¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÅìËÌÃÏ°è¤ÏÆüË×¤¬Áá¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¤Á¤ç