ÈïÇú¼Ô¤Îµ­²±¤Ë»Ä¤ë¸÷·Ê¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¹â¹»À¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¸¶Çú¤Î³¨¡×¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¸¶Çú¤Î³¨²èÅ¸¡×¤Ë¤Ï´ðÄ®¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÈïÇú¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤·¤¿³¨²è£³£µÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £±£³Æü¤ÏÀ©ºî¤·¤¿ÁÏÂ¤É½¸½¥³ー¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤äÂ´¶ÈÀ¸¤é£³¿Í¤¬³¨¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ´ðÄ®¹â¹»£²Ç¯ ¹¾ºê °ÉÆà¤µ¤ó¡Ö¡Ê¾Ú¸À¼Ô¤¬¡Ë¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤Á¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤Ä¤Ê¤¤