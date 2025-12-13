ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎºÇ¹âÊö¡Ø¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Ù¤Î5Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬13Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£À»ÃÏ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ÏÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ËÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê65¡Ë¤â²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¤¸Åìµþ¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥à¥ºÅìµþ¡ÊBRÅìµþ¡Ë¤ÈÅìµþ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¡ÊÅìµþSG¡Ë¤Î°ìÀï¤ÏÁ°È¾¡¢BRÅìµþ¤¬8¡¼7¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤µ¤é¤Ë8ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò