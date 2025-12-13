º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤íÈ¾·î¤¢¤Þ¤ê¡£¿ÛË¬Âç¼Ò¤Ç¤ÏÀµ·î¤Î±ïµ¯Êª¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÛË¬·´²¼¿ÛË¬Ä®¤Ë¤¢¤ë¿ÛË¬Âç¼Ò²¼¼Ò½©µÜ¤Ç¤Ï13Æü¡¢6¿Í¤ÎÖà½÷¤¬±ïµ¯Êª¤Ë½ý¤ä±ø¤ì¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«1¤Ä¤º¤ÄÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÛË¬Âç¼Ò¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À³¨ÇÏ¤äÇËËâÌð¤Ê¤É16¼ïÎà¤Î±ïµ¯Êª¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤«¤éÀµ·î3¤¬Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¾å¼Ò¤È²¼¼Ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó25Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±ïµ¯Êª¤Ï¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢°ìÂ­Áá¤¯15Æü