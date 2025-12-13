¥×¥íÌîµå¡¦ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¤¬13Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÀÌîÀ¾¾¯Ç¯¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÉô ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤Ç¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬¸ÅÎ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£ ¸©Æâ¤ò´Þ¤á¤Æ¶å½£¤Î19¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½Ð¿È¥Áー¥à¤ÎÌÀÌîÀ¾¾¯Ç¯¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÉô¤Ï¡¢¸»ÅÄÁª¼ê¤«¤é2024Ç¯