¤¤¤è¤¤¤è¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç£±£³Æü¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÇºÇ¤âÁá¤¯Æþ³Ø»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬Ãæ³Ø ¸©Æâ¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ13Æü¡¢Æþ³Ø»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Ë¤¢¤ëÂçÊ¬Ãæ³Ø¹»¤Ç¤¹¡£Êç½¸Äê°÷50¿Í¤ÎÆÃ¿Ê¥³ー¥¹¤ò76¿Í¤¬¼õ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬Ãæ³Ø ¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¶µ¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢Áí¹ç¤È¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¤Î3²ÊÌÜ¤ÎÉ®µ­»î¸³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£