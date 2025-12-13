ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÅê¼ê¤ª¤è¤ÓÌî¼êÀ®ÀÓ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¤Î°ÂÄêÀ­¡ÊËÉ¸æÎ¨¡¢WHIP¡Ë¡¢ÂÑµ×À­¡ÊÅêµå²ó¡Ë¡¢±Æ¶ÁÎÏ¡ÊÃ¥»°¿¶Î¨¡¢K/BB¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌî¼ê¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¡ÊOPS¡Ë¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¡ÊÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡Ë¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£ Åê¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥° Åê¼ê¿Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È