8Ç¯Á°¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¤Ç¡¢°äÂ²¤ä·Ù»¡¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢2017Ç¯12·î30Æü¤«¤éÍâÇ¯¤Î1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎÌ±²È¤Ç¾®ÎÓ¹§°ì¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÍÈ»Ò¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ö·ï¤Ïº£¤âÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£°äÂ²¤ä·Ù»¡¤Ï¡¢13Æü¸áÁ°¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤ª¤è¤½1000Ëç¤Î¥Ó¥é¤È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÇÛ¤ê¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£°äÂ²¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤Ë¤«¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤