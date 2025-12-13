◇スピードスケート ワールドカップ ハーマル大会(日本時間12日〜14日、ノルウェー)W杯第4戦の大会初日に女子1500mが行われ、郄木美帆選手が今季初の優勝を果たしました。女子1500m世界記録保持者の郄木選手は、この日のレースで1分54秒95のタイムをマーク。2位と0.029秒差での優勝となっています。郄木選手の今季ここまでのW杯での記録は、第2戦の1500mと第3戦の1000mで記録した2位が最高成績。この日は1500m4