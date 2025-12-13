12·î31Æü³«ºÅ¤Î¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¹çÆ±¸ø³«Îý½¬¤¬13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°²ß·ÎµÀ¿¤È¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬ÀÅ¤«¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û°²ß·ÎµÀ¿¡Ö³Ú¾¡¤Ç¥¤¥¸¤á¤ë¡×¥¸¥ç¥ê¡¼¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤â»î¹ç¤Ç¤Ï´°ÉõÀë¸ÀÀè·î20Æü¤ÎÂÐÀïÈ¯É½²ñ¸«¤ÇÄ©È¯¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿°²ß·¤È¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤ÎÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤¿¶õµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎý½¬¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é