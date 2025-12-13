µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£21ºÐ¤«¤éµð¿Í¤Î¼çË¤¤òÌ³¤á¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÈ´¤±¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡È4ÈÖÌäÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿»Õ²¬ÀµÍº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê65¡Ë¤«¤é¤Î¡Ö4ÈÖ¸õÊä¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¤§¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¡Ö½Õ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¸«¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤