Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤ËÈ÷¤¨¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤«¤é»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¶¦Í­¤¹¤ë·±Îý¤¬13Æü¡¢NHK¤â½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·ÂçÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì±Êü4¶É¤ÈNHK¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¢¤ï¤»¤Æ5µ¡¤¬Ã´Åö¥¨¥ê¥¢¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢°¦ÃÎ¡¦»°½ÅÎ¾¸©¤Î¾å¶õ¤òÈô¹Ô¡¢»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÌ¾¸Å²°ÃÏ¶è¤ÎÌ±Êü4¶É¤Ï¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¶õ»£±ÇÁü¤ò¶¦Í­¤¹