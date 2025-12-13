¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÀôÍÎ¤È¡¢¶¦±é¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤­¡×¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢¸þÎ¤Í´¹á¤Î8¿Í¤¬Æ±Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ï12·î16ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀôÍÎ¡õµÜºê¤¢¤ª¤¤¡ÈÉ×ÉØ¡É¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡ªÌîÌÚ°¡µª»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òµÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬