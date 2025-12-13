½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤Î45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤¿µÈ²¬¤Ï¡¢¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏµÈ²¬¤Î¤Û¤«¡¢ºÊÉ×ÌÚ¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î5¿Í¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎCM¤Ç¤­¤ç¤¦¤À¤¤Ìò¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤¬Ä¹ÃË¡¦¥µ¥È¥·¡¢µÈ²¬