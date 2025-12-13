¢¡Âè£·£·²óºå¿À£Ê£Æ¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ëºå¿À£Ê£Æ¤ÎÁ°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º¤Ï£±£²·î£±£³Æü¡¢£Ê£Ò£Á¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²Ï¢¾¡¡£¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡¦¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤òÊì¤Ë»ý¤Ä¡Ê£´¡Ë¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Î£²¡¦£·ÇÜ¡£Æ±¤¸¤¯£²¾¡ÇÏ¤Î¡Ê£¶¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤¬£´¡¦£¸ÇÜ¡¢¡Ê£·¡Ë¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥é¥ô¥ß¡¼¡Ê