¡Ö¥«¥ó¥Ì´ÆÆÄ½µ´Ö in Tokio 2025¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡ÙÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î°æÀîÍÚ¤µ¤ó¤ÈÃÄÄÍÍ£²æ´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥ì¥¸¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °æÀîÍÚ ¡Û¡Ö2²óÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×ÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯¾¯¤Ç¥«¥ó¥Ì´ÆÆÄ½µ´ÖÁª½Ð¤ÎÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤ò¾Î»¿¡Ö»ä¤è¤êÀ®½Ï¤·¤Æ¤ë¡×ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×¤ËÁª½Ð¡£Åö