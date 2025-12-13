12ÆüÌë¤«¤é13ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ç¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç80Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±¤¿2³¬1¼¼¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸áÁ°3»þÁ°¤Ë°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä