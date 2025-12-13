2004Ç¯¤Î°ÂÅÄµ­Ç°¡ÊG1¡Ë¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿Ì¾ÇÏ¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ü¡¼¥¤¡Ê¤»¤ó27¡Ë¤¬¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë±ÊÌ²¤·¤¿¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¸ùÏ«ÇÏ·ÒÍÜ»Ù±ç»ö¶È¤Î½õÀ®ÂÐ¾ÝÇÏ¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¤Î½Ù¥Û¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ë·ÒÍÜ¤µ¤ì¡¢Í¾À¸¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ï1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¶¥ÁöÇÏ»þÂå¤Ï¹ñÆâ¤Ç32Àï7¾¡¤òµó¤²¡¢2002Ç¯¤ÎÃæµþµ­Ç°¡ÊG3¡Ë¡¢¶âòÏ¾Þ¡ÊG2¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï°ÂÅÄµ­Ç°¡ÊG1¡Ë¤ò¾¡¤Á¡¢¥È¥Ã¥×¥Þ¥¤¥é¡¼