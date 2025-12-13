¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À­¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëI¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤¢¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯12·î¡¢¡ØFLASH¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈI¥«¥Ã¥×¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤Ë¡£ÍâÇ¯2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù18¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£ÂçÃÀ