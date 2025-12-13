Í§¤À¤Á¤äÈà»á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤ÏÍ§¤À¤Á¤È¤Î¥±¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤È¤­¤ÎÏÃ¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¹¥¤­¤ÇÍ§¤À¤Á¤«¤é¤â¡¢¤è¤¯Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Û¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥«¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Í¤È¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·