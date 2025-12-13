ÆàÎÉ¸©Î©°åÂç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï13Æü¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¼£ÎÅ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¿Í¹©¿´ÇÙÁõÃÖECMO¡Ê¥¨¥¯¥â¡Ë¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ê¤É¤Ëµ¯¤³¤ë»ß·ì¾ã³²¡Ö¸åÅ·À­¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ó¥ì¥Ö¥é¥ó¥É¾É¸õ·²¡ÊAVWS¡Ë¡×¤Î¼£ÎÅÌô³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£AVWS¤Ï¡¢·ì¤ò»ß¤á¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÆ¯¤­¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ì¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¡£¿´Â¡ÉÂ¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¼À´µ¤Î¤¢¤ë´µ¼Ô¤Î¤Û¤«¡¢¿´ÉÔÁ´¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ç¿Í¹©¿´Â¡¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤ÈÈ¯