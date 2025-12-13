ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«¤«¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬Áá´ü²ò·è¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢1977Ç¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¡¦²£ÅÄÂóÌé¤µ¤ó¤ä¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦ÅÄ¸ýÈ¬½Å»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÈÓÄÍ¹Ì°ìÏº¤µ¤ó¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤ÀÃæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤ÎºîÊ¸¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤â³«¤«¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¤ÎºîÊ¸¤¬Ï¯ÆÉ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¡¦²£ÅÄÂóÌé¤µ¤ó:ÙÇÃ×»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é48Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¡Ê»Ð¡¦¤á¤°¤ß¤¬¡Ë¤É¤ì¤À