±éµ»¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡á°¦¡¦ÃÏµåÇîµ­Ç°¸ø±à¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥¢¥¤¥¹¥ï¡¼¥ë¥É°¦ÃÎ¸ø±é¤¬13Æü¡¢Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇîµ­Ç°¸ø±à¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¤È¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Ï°úÂà¤·¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£¿¶ÉÕ»Õ¤Ï¥±¥¤¥È¥ê¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Ç¡¢À¸Ì¿¤äºÆÀ¸¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿·¤¿¤Ê¡Ø¤«¤Ê¤À¤¤¡Ù¤ò¤ª¸«¤»¤Ç