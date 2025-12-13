¡ÖNO MUSIC NO LIFE¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¤Ê¤·¤ÎÀ¸³è¤ä¿ÍÀ¸¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì²½³ØÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹­À¥³¤ÅÍ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤ìÀÎÉÁ¤¤¤¿Ã»¤¤Ì¡²è¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê¡Ø²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¡Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÌó2.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤â¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤»¤ê¤«¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ