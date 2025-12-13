¢¡Á´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¹ñ»Î´ÜÂç2¡½0Ê¡²¬Âç¡Ê13Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¹õºêÇÅËáÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°1Éô2°Ì¤Î¹ñ»Î´ÜÂç¤¬¶¯¹ë¤ÎÊ¡²¬Âç¤òÇË¤ê¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬Í¥´õ¼ç¾­¡Ê4Ç¯¡¦ÅìÊ¡²¬¡Ë¤Ï¡¢ÃæÈ×¤ÇË­ÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤òÈäÏª¤·¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤òÀ£ÃÇ¡£¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ë¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¡£Îý½¬¤Î»þ¤«¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô½Ð¿È¡£U