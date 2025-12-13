À¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤¤Æ»¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¸òÉÕ¶â¡£¹ñ¤Ï¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ 12·î9Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¡£¡Ú¹â»Ô¼óÁê¡Û¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¯ー¥Ý¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¤ª¤³¤á·ô¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¹â»Ô¼óÁê¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç³È½¼¤µ¤ì¤ë¼«