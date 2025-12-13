µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿DeNA¤òÂàÃÄ¤·¡¢µð¿Í2·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÀÐ°æÂöÏ¯»á¡Ê55¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿»Õ²¬ÀµÍº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê65¡Ë¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡ÖÂöÏ¯¤µ¤ó¤âÌ¾µå²ñ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤·¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌîµåÇ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¡Ê°ÊÁ°¡Ë°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À